Прокуратура Автономної Республіки Крим на сьогодні направила до суду 21 обвинувальний акт стосовно 21 депутата Севастопольської міської ради і 66 - стосовно депутатів Верховної Ради АР Крим, які п'ять років тому проголосували за низку постанов, спрямованих на легітимізацію спроби анексії півострова.

Як повідомляє в четвер прес-служба прокуратури АРК, дії депутатів кваліфіковані як державна зрада, Інтерфакс.

У прокуратурі нагадали, що колишній депутат Верховної Ради АР Крим Василь Ганиш у листопаді 2018 року був визнаний винним у державній зраді й засуджений до 12 років позбавлення волі.

"Загалом із 99 депутатів, які входили до складу Верховної Ради АР Крим, 87 повідомлено про підозру, до суду наразі направлено 66 обвинувальних актів", - зазначено в повідомленні.

Щодо 76 депутатів Севастопольської міської ради, то 56 із них прокуратура АР Крим повідомила про підозру у вчиненні державної зради, до суду направлено 21 обвинувальний акт.

Досудові розслідування стосовно колишніх депутатів Севастопольської міськради та Верховної Ради АР Крим поки що тривають.

У повідомленні прес-служби також наводиться хронологія подій, починаючи з 6 березня 2014 року, коли депутати Верховної Ради АР Крим і депутати Севастопольської міськради, незважаючи на припинення своїх повноважень Верховною Радою України, проголосували за ухвалення низки постанов для легітимізації спроби анексії Криму.