Сегодня, 14 марта, «Верховный суд» оккупированного Крыма принял решение продлить срок ареста гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову, который был задержан в марте 2018 года и обвиняется в «публичных призывах к террористической деятельности через интернет».

«Суд» оставил Мемедеминова в СИЗО до 16 мая 2019 года, сообщает QHA со ссылкой на «Крымскую солидарность».

Во время слушания стороной защиты было подано пять ходатайств, все они были отклонены «судьей». Сам гражданский журналист ходатайствовал об отводе «прокурора», однако «суд» не удовлетворил и его просьбу.

Защищал Мемедеминова адвокат Эдем Семедляев.

Согласно российскому законодательству, Мемедеминову грозит семь лет лишения свободы. В постановлении следователя ФСБ отмечается, что крымский татарин является приверженцем идеологии «Хизб ут-Тахрир».

Претензии российских правоохранителей касаются видеозаписей, размещенных Нариманом Мемедеминовым в YouTube с февраля 2013 года по март 2014-го. В них он комментирует политические события и темы, призывает придерживаться норм ислама и рассказывает о своем отношении к праздникам: Дню защитника отечества, Международному женскому дню, Дню защиты детей и другим. ФСБ же назвала эти утверждения призывом к терроризму.

Сам Мемедеминов своей вины не признает и считает, что российские власти преследуют его в связи с его правозащитной и журналистской деятельностью.

Мемедеминов принимал активное участие в жизни общественной организации «Крымская солидарность», которая оказывает правовую, информационную и материальную помощь крымским татарам и мусульманам, подвергшимся преследованиям.

Мемедеминов вел текстовые и видеотрансляции с «судов» над соотечественниками и стримы с мест проведения обысков, из-за чего считается гражданским журналистом.

Предыдущий срок содержания под стражей Наримана Мемедеминова истекает 16 марта, согласно решению «суда» от 13 февраля 2019 года. Задержан Мемедеминов был после проведенного в его доме обыска 22 марта 2018 года в селе Холмовка Бахчисарайского района аннексированного Крыма.