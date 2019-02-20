Лавров вновь обеспокоился "визовой дискриминацией" жителей оккупированного Крыма
|15:41 14.03.2019
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|Крым
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о недопустимости продолжения Евросоюзом "визовой дискриминации" жителей оккупированных Крыма и Севастополя.
Об этом речь шла в Вене на встрече Лаврова с еврокомиссаром по вопросам миграции, внутренним делам и гражданству Димитрисом Аврамопулосом на полях 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, передают РИА Новости.
"Министр привлек внимание собеседника к недопустимости продолжения Евросоюзом "визовой дискриминации" жителей <оккупированных> Крыма и Севастополя, а также к важности создания условий для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев", — говорится в сообщении пресс-службы МИД России, на которое ссылается издание.
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