Глава МИД России Сергей Лавров заявил о недопустимости продолжения Евросоюзом "визовой дискриминации" жителей оккупированных Крыма и Севастополя.

Об этом речь шла в Вене на встрече Лаврова с еврокомиссаром по вопросам миграции, внутренним делам и гражданству Димитрисом Аврамопулосом на полях 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, передают РИА Новости.

"Министр привлек внимание собеседника к недопустимости продолжения Евросоюзом "визовой дискриминации" жителей <оккупированных> Крыма и Севастополя, а также к важности создания условий для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев", — говорится в сообщении пресс-службы МИД России, на которое ссылается издание.