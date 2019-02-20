Почти все севастопольские пенсионеры «Золотой балки» проиграли в суде первой инстанции дела о праве на приватизацию земли, которую решено отдать под застройку.

Тем не менее многие из них продолжают бороться, подавая апелляции, сообщил один из истцов, пишут Примечания со ссылкой на ForPost.

Первый суд по искам 15 бывших сотрудников ГП «Золотая балка» о выделении им земельных участков закончился отказом. Суд признал аргументы сотрудников предприятия, проработавших в «Золотой балке» не один десяток лет, несостоятельными — и они остались без земли.

«Всего был подан 31 иск, 27 из них уже проиграны, но на сегодняшний день можно точно говорить, что будет подано 13 апелляций, 12 из них уже подано», — сказала собеседница изданию ForPost.

На сайте Балаклавского "райсуда" на сегодняшний день опубликованы лишь несколько решений суда, по которым можно судить о сути спора и основаниях для отказа.

Предметом спора является бывшая совхозная земля «Золотой балки», судьба которой была решена без участия её потенциальных владельцев — бывших работников предприятия.

Как сообщалось, в 2018 году порядка 40 га территории, ранее находившейся в распоряжении «Золотой балки» (которая в свое время из госпредприятия была реорганизована в хозобщество), были разделены на 103 участка под индивидуальную застройку. Основанием для этого стали общественные слушания, на которых присутствовало 7 человек, а единственный среди них местный житель, по его собственным словам, оказался на мероприятии случайно.

Тогда 31 бывший сотрудник предприятия обратился в суд с иском о признании за ним права на приватизацию бывшей совхозной земли, а также о понуждении департамента по имущественным и земельным отношениям оккупированного Севастополя утвердить проект приватизации этой земли с выделением в натуре доли каждого истца.

В итоге сейчас уже почти все эти иски проиграны. "Суд" мотивирует свое решение тем, что до аннексисс Крыма Россией граждане о приватизации в соответствующие госорганы Украины не обращались, а вот если бы обратились, то и права на землю имели бы. В частности, в опубликованных решениях суда указано, что конкретным истцом не предоставлено доказательств обращения о приватизации земли "при Украине".

Тем не менее, как сообщила изданию одна из истцов, документальные доказательства таких обращений есть. Поэтому пенсионеры «Золотой балки» не теряют надежду отстоять свои права на землю в ходе апелляционного обжалования вынесенных решений.