Українські військовослужбовці збили у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі безпілотник окупаційних сил РФ.

Про це повідомили у прес-центрі ООС, опублікувавши фото БПЛА, передає НВ.

Як зазначається, квадракоптер намагався провести розвідку системи оборони ЗСУ на маріупольському напрямку.

"Завдяки злагодженим діям спостерігачів і розрахунків чергових вогневих засобів, розвідувальне завдання повітряного шпигуна було достроково припинено на підльоті до позицій підрозділів Об'єднаних сил у районі Водяного. Збитий БПЛА передано фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення зібраної інформації", - йдеться у повідомленні.

Фото: ООС