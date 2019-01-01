ЗСУ збили безпілотник противника, який намагався розвідати систему оборони на маріупольському напрямку / Фото

15:01 14.03.2019 0 комментариев Украина

Українські військовослужбовці збили у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі безпілотник окупаційних сил РФ.

Про це повідомили у прес-центрі ООС, опублікувавши фото БПЛА, передає НВ.

Як зазначається, квадракоптер намагався провести розвідку системи оборони ЗСУ на маріупольському напрямку.

"Завдяки злагодженим діям спостерігачів і розрахунків чергових вогневих засобів, розвідувальне завдання повітряного шпигуна було достроково припинено на підльоті до позицій підрозділів Об'єднаних сил у районі Водяного. Збитий БПЛА передано фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення зібраної інформації", - йдеться у повідомленні.

Фото: ООС



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