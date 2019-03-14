Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
|14:41 14.03.2019
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|Турция
Туреччина отримає перші літаки F-35 в листопаді.
Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише Anadolu, передає Європейська Правда.
Він підкреслив відсутність проблем в реалізації програми розробки і виробництва винищувача п'ятого покоління - пілоти і техперсонал з Туреччини продовжують проходити підготовку в США.
Міністр зазначив, що незважаючи на твердження американської сторони про ймовірне призупинення участі Анкари в програмі F-35 в зв'язку з купівлею системи ППО С-400 у Росії, Туреччина поки не стикалася з перешкодами з цього питання.
Акар повідомив, що літаки приземляться на підготовленої авіабазі в турецькій Малатьї. Раніше турецькі чиновники уточнювали, що йдеться про два літаки.
За словами Акара, позиція Анкари з оборонного контракту з Росією цілком ясна.
"Зберігається загроза ракетних ударів по Туреччині. Не буду називати країну, але скажу, що існує можливість удару по Туреччині з будь-якого напрямку", - сказав міністр.
Очікується, що установка системи С-400 в Туреччині розпочнеться в жовтні 2019 року. Вашингтон скаржився, що російська система не сумісна зі зброєю, яку використовують інші країни НАТО.
Американські чиновники попередили, що придбання Туреччиною російських комплексів С-400 поставить під загрозу придбання Анкарою новітніх винищувачів F-35 і, можливо, навіть призведе до санкцій США.
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