Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ

14:41 14.03.2019 0 комментариев Турция

Туреччина отримає перші літаки F-35 в листопаді.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише Anadolu, передає Європейська Правда.

Він підкреслив відсутність проблем в реалізації програми розробки і виробництва винищувача п'ятого покоління - пілоти і техперсонал з Туреччини продовжують проходити підготовку в США.

Міністр зазначив, що незважаючи на твердження американської сторони про ймовірне призупинення участі Анкари в програмі F-35 в зв'язку з купівлею системи ППО С-400 у Росії, Туреччина поки не стикалася з перешкодами з цього питання.

Акар повідомив, що літаки приземляться на підготовленої авіабазі в турецькій Малатьї. Раніше турецькі чиновники уточнювали, що йдеться про два літаки.

За словами Акара, позиція Анкари з оборонного контракту з Росією цілком ясна.

"Зберігається загроза ракетних ударів по Туреччині. Не буду називати країну, але скажу, що існує можливість удару по Туреччині з будь-якого напрямку", - сказав міністр.

Очікується, що установка системи С-400 в Туреччині розпочнеться в жовтні 2019 року. Вашингтон скаржився, що російська система не сумісна зі зброєю, яку використовують інші країни НАТО.

Американські чиновники попередили, що придбання Туреччиною російських комплексів С-400 поставить під загрозу придбання Анкарою новітніх винищувачів F-35 і, можливо, навіть призведе до санкцій США.



Ещё на эту тему:

09:41 07.03.2019
Президент Туреччини відреагував на рішення США позбавити країну торгових пільг
09:41 05.03.2019
Туреччина та Індія будуть позбавлені торгових преференцій США
08:21 21.01.2019
Трамп і Ердоган обговорили забезпечення безпеки на північному сході Сирії
12:36 14.01.2019
Туреччина відповіла на погрози Трампа "розорити" країну в разі наступу на сирійських курдів
10:28 14.01.2019
Трамп заявив, що Туреччину буде розорено, якщо вона атакує сирійських курдів
12:18 09.01.2019
Ердоган відкинув прохання США щодо гарантій курдським бійцям у Сирії
15:27 08.01.2019
В Анкаре за закрытыми дверями прошли переговоры делегаций Турции и США
13:15 20.12.2018
Турции и США обсудили вывод войск США из Сирии
08:21 22.11.2018
Армия США разместит наблюдательные посты на границе Сирии и Турции
15:24 16.11.2018
В США обсуждается вопрос экстрадиции проповедника Гюлена в Турцию
21:00 02.11.2018
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций против министров
19:59 17.10.2018
США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
13:41 12.03.2019
"Газпромбанк" может расширить инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
14:21 14.03.2019
Росія повідомила Болгарії, що може припинити транзит газу вже в 2020 році
14:41 13.03.2019
Россияне массово продают жилье на курортах по низким ценам, а болгары скупают
09:41 13.03.2019
У Болгарії заявили про скасування "Газпромом" транзиту через Україну до Туреччини
13:21 12.03.2019
Спустя 3 года Болгария обвинила Россию в кибер-вмешательстве в выборы 2015 года
Все новости страны
Греция Греция
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
Все новости страны
Грузия Грузия
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
16:21 13.03.2019
Граждане Грузии попытались продать радиоактивный уран на $2,8 млн
13:41 13.03.2019
Грузия завершила переговоры с "Газпромом" по транзиту газа в Армению
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
Все новости страны
Молдова Молдова
17:41 14.03.2019
Конституционный суд Молдові подтвердил итоги республиканского референдума
16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
15:21 07.03.2019
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
Все новости страны
Россия Россия
12:21 14.03.2019
Корабли Каспийской флотилии РФ вышли в море для выполнения артиллерийских и ракетных стрельб
11:01 14.03.2019
«Газпром» придумав, як «Північний потік-2» може обійти газову директиву Євросоюзу
19:01 13.03.2019
Літаки Путіна над столицями ЄС: Захід зробив небезпечне попередження
18:01 13.03.2019
Європарламент визнав Росію головним джерелом дезінформації в Європі
Все новости страны
Румыния Румыния
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
09:21 14.03.2019
У Румунії не припиняються протести суддів і прокурорів / Фото
12:01 13.03.2019
Генерал США заявив про ризики окупації Росією Румунії тапочаток війни з Китаєм
Все новости страны
Турция Турция
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
10:41 13.03.2019
Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ
18:01 12.03.2019
Обнародованы детали разработки турецкого вооруженного беспилотного летательного аппарата "Акинчи"
16:41 11.03.2019
Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
Все новости страны
Украина Украина
18:01 14.03.2019
Британія: Дії Росії в Україні порушують міжнародне право і загрожують світопорядку
17:21 14.03.2019
Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід підозрюваного у державній зраді судді Чорнобука
17:01 14.03.2019
Українські прикордонники не пустили в країну канадського журналіста через відвідування анексованого Криму
16:41 14.03.2019
У НАТО та України вже є всі інструменти для євроатлантичної інтеграції - Столтенберг
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс