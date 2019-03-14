Росія повідомила Болгарії, що може припинити транзит газу вже в 2020 році

14:21 14.03.2019 0 комментариев Болгария

Болгарський міністр енергетики Теменужка Петкова повідомила, що російська сторона поінформувала Софію про те, що може припинити транзит газу до Туреччини через Болгарію в 2020 році.

Про це пише Європейська Правда посилаючись на  Belsat.

"Болгарія отримала офіційного листа від Газпромекспорту, в якому йдеться про плани припинити транзит природного газу через Трансбалканський газопровід (проходить через Україну, Румунію та Болгарію до Туреччини - ред.) з січня 2020 року", - сказала Петкова.

У такому разі Болгарія звернеться до міжнародного арбітражного суду, оскільки має дійсний договір, що гарантує дохід від транзиту до 2030 року, незалежно від того, здійснюється транзит чи ні.

Проте вона додала, що "такий негативний варіант для обох сторін може статися, якщо розширення турецького трубопроводу Болгарією не буде здійснено".

Днями прем'єр-міністр РФ Дмитрій Медведєв заявив, що рішення про продовження газопроводу "Турецький потік" на Болгарію, Сербію і Угорщину може бути прийнято тільки при отриманні твердих гарантій того, що Євросоюз не буде перешкоджати постачанню газу за цим маршрутом. 

Проект на 1,4 млрд євро може посилити залежність ЄС від газу та підірвати українську безпеку, побоюються дипломати ЄС і США. 

Медведєв у зв'язку з цим зазначив, що бачить рух Болгарії в цьому напрямку - прийняття "Булгартрансгаз" остаточного інвестиційного рішення про реалізацію проекту. 

Нині Болгарія майже повністю залежить від постачання російського газу, який транспортується через українську газотранспортну систему.



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