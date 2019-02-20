Опоры Керченского моста защищены от возможного навала корабля специальными конструкциями – палами.

Об этом журналистам сообщил заместитель начальника "СГМ-Мост" Дмитрий Кандаков, передают Примечания.

"Мы соорудили пять палов и повесили отбойные устройства. Палы – это цилиндрические сооружения внутри подпролетного пространства. Они состоят из труб, расположенных по кругу и стянутые 60-тонными кольцами, на манер деревянной бочки. Внутри каждого пала – сетка и засыпанный камень. На крайних палах установлено навигационное оборудование", — рассказал он.

Кандаков также пояснил принцип действия защитных механизмов.

"Палы не жесткие, они работаю как демпфер: если будет навал судна, то пал оттолкнет его. В комбинации с отбойными устройствами это отличная защита", — подчеркнул специалист.