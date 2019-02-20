Оккупанты заявляют что Керченскому мосту не страшен таран кораблем
|14:01 14.03.2019
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|Крым
Опоры Керченского моста защищены от возможного навала корабля специальными конструкциями – палами.
Об этом журналистам сообщил заместитель начальника "СГМ-Мост" Дмитрий Кандаков, передают Примечания.
"Мы соорудили пять палов и повесили отбойные устройства. Палы – это цилиндрические сооружения внутри подпролетного пространства. Они состоят из труб, расположенных по кругу и стянутые 60-тонными кольцами, на манер деревянной бочки. Внутри каждого пала – сетка и засыпанный камень. На крайних палах установлено навигационное оборудование", — рассказал он.
Кандаков также пояснил принцип действия защитных механизмов.
"Палы не жесткие, они работаю как демпфер: если будет навал судна, то пал оттолкнет его. В комбинации с отбойными устройствами это отличная защита", — подчеркнул специалист.
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