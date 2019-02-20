В оккупированном Крыму на фоне роста заболеваний корью исчезли популярные импортные вакцины. Привиться от этой опасной болезни можно в госучреждениях и только российским препаратом. Нравится он не всем, но медики уверяют, что качество импортозамещения в фармацевтике растет.

С начала года на аннексированном полуострове зарегистрировано и подтверждено 40 случаев. Больше всего заразившихся в Симферополе, Бахчисарае и в Севастополе — это данные минувшей недели.

Примечания попытались выяснить в Ропотребнадзоре по оккупированному Крыму как изменилась ситуация за последние дни. Однако информации пока нет.

Осложняет ситуацию с корью и то, что в частных клиниках и аптеках оккупированного полуострова нет импортных вакцин от кори. Зарубежные препараты считаются более чистыми, поэтому многие жители Крыма традиционно обращаются за ними в частные клиники.

Однако их остатки можно найти сейчас разве что на материке. И то если повезет: зарубежные вакцины исчезли из крымских клиник еще в сентябре прошлого года.

Несколько клиник в Краснодаре и Москве подтвердили, что пока зарубежных вакцин прививок нет в наличии и там.

В поликлиниках в оккупированном Крыму прививают вакцинами фирмы «Микроген». Эта прививка защищает от кори и паротита. Популярный на полуострове в прошлом бельгийский «Приорикс» прививал также от краснухи. Он дороже российского препарата, но считается, что комбинированные вакцины легче переносятся. Кроме того, поливалентность вакцины сокращает количество инъекций и визитов к доктору. Но его в продаже нет.

В крымской клинике «Гемокод» сообщили, что вакцинация импортными вакцинами в прошлом году обходилась примерно в 3 тыс рублей.

«Заказать «Приорикс» не удается, мы переходим на работу с альтернативной американской вакциной «ММR-2», но она, скорее всего, появится только в начале апреля, — заявили в клинике и добавили — «Приорикс» был доступнее по цене и хорошо переносился». Сколько будет стоить вакцинация американским препаратом, пока неизвестно.

Частные клиники успокаивают, что отечественные разработчики вакцин добились в этой отрасли больших успехов и в ближайшие несколько лет их качество вырастет в разы. «Импортозамещение хорошо работает», – заверяют там.

По словам главы Ропотребнадзора по оккупированному Крыму, для плановой иммунизации против кори вакцины в Крыму достаточно. Исчезновение импортных препаратов она не связывает с увеличением числа заболевших.

«Приорикс» – альтернативная вакцина, которая поставляется только частными прививочными кабинетами, — говорит Наталья Пеньковская. - В Российской Федерации в достаточном количестве поступают вакцины, которые закупаются за средства федерального и республиканского бюджетов».

Как сообщили в московском представительстве компании «GlaxoSmithKline» — производителя вакцины «Приорикс», препарат исчез из оборота в РФ по решению главного офиса, и надеяться, что он вновь появится на рынке, не стоит.

«Приорикс» с поставок в Россию снят, – рассказал представитель компании. – Вакцин нет и не будет. Мы запускаем новый продукт, но ориентировочно он появится только на следующий год».