Если президент России, который придет на смену Владимиру Путину, решит вернуть Крым и Севастополь Украине, его «сметут» в результате «дворцового переворота» еще до фактической передачи полуострова.

Такое мнение в программе ForPost «Почти полдень» высказал журналист и политолог Виталий Третьяков.

«Тот руководитель России – после Путина – если вдруг ему взбредет в голову вернуть, как выражаются, Крым Украине, он будет, скорее всего, свергнут путем некоего «дворцового переворота» в течение месяца-двух после того, как он примет такое решение. То есть передача еще даже не успеет совершиться», – сказал Третьяков.

Он отметил, что это понимают в том числе и те, кто против аннексии Крыма Россией, те, кто «страдает» из-за санкций и без пармезана, которого в Москве, по словам Третьякова, «завались».

При этом эксперт отметил, что в некоторых слоях правящего класса сейчас действительно присутствует недовольство аннексией Крыма Россией.

«Очевидно, что это создало множество проблем России, и они хотели бы избавиться от этих проблем прежде всего из меркантильных соображений, а что будет с жителями Крыма, их не очень волнует», – пояснил Третьяков.