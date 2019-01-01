Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»

13:01 14.03.2019 0 комментариев Румыния

В Румунії розпочалося багатонаціональне навчання «Platinum Eagle — 2019».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає Мілітарний.

У міжнародних навчаннях в Румунії беруть участь українські військовослужбовці, зокрема представники 503 окремого батальйону морської піхоти Військово- Морських Сил ЗС України.

Навчання триватимуть до 22 березня поточного року, участь в яких братимуть також представники Збройних сил від США, Грузії, Румунії, Болгарії та Молдови.

Українські морські піхотинці регулярно беруть участь у щорічних військових навчаннях «Platinum Eagle», що відбуваються весною у декілька етапів.

Мета навчань полягає в підвищенні ефективності спільних дій багатонаціонального підрозділу, взаємозв’язку між військовослужбовцями-учасниками, підтримці потенціалу спільних тренінгів, підготовці до миротворчих місій, а також розвитку регіонального середовища, сприятливого для військового співробітництва.



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