На переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у Мінську, українська делегація виступила з вимогою про включення у мандат переговорів проблеми відновлення українського суверенітету над окупованими Росією Кримом та Севастополем, а також ліквідації «ДНР» і «ЛНР».

Переговори у Мінську тривали сім годин, вони були важкими, під час дискусії представники Росії навіть хотіли залишити кімнату, повідомив Євген Марчук. Делегати від Росії на поступки не йшли, а українці загострювали переговорний процес нагальними питаннями, пише Радио Свобода.

Зокрема, вимагали включити у мандат переговорів питання повного відновлення суверенітету України, повернення Росією Крима та ліквідацію «ДНР» і «ЛНР».

Українська делегація пішла в наступ

На засіданні групи з політичних питань українська сторона у Мінську фактично пішла у вербальну атаку,-- заявив у коментарі Радіо Свобода учасник дискусії від України Олександр Моцик.

«Це був своєрідний наступ, який базується на міжнародному праві та законодавстві України. Ми пояснили російській делегації питання окупованих територій. Росія дуже не любить того, що в Україні є закон про окуповані території, і намагається створити вигляд, що це чисто українське явище. Натомість ми дуже конкретно на документах показали, що на сьогодні окупація двох районів України, а саме Автономної Республіки Крим та міста Севастополь плюс частина Донецької та Луганської областей визнана на рівні ООН», – розповів Моцик.

Зокрема пан Моцик посилався на нещодавнє обговорення ситуації в окупованому Росією Криму на засіданні Генеральної асамблеї ООН, де виступав президент Петро Порошенко.

Належність Криму Україні прописана в Мінських угодах

«Мінське врегулювання передбачає звільнення всіх наших окупованих територій, в тому числі Автономної Республіки Крим, де відбувається повна мілітаризація і фактично Крим тепер перетворився на бойовий плацдарм Росії спрямованих перш за все проти України та Європи», –наголосив Олександр Моцик.

Наполягаючи на залученні до мінських переговорів і кримської тему України виходить з тексту Мінських угод, вважає пан Моцик:

«Ми виходимо з того, що є 4 документи, які складають пакет мінських домовленостей. У тому числі Декларація лідерів. У ній є пункт, що лідери поважають повністю суверенітет і територіальну цілісність України. Інакше як в міжнародно визнаних кордонах поважати територіальну цілісність не можна. І оскільки під цим документом є підписи пані Меркель і пана Оланда, а також Путіна, то виходить, що вони мали на увазі визнання території України в міжнародно визнаних кордонах, включаючи Крим. І ми про це не маємо забувати».

Як сказав пан Моцик, російська сторона не сприйняла такої пропозиції України «посилаючись на фейковий референдум у Криму» щодо незалежності.