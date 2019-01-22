Корабли Каспийской флотилии РФ вышли в море для выполнения артиллерийских и ракетных стрельб

12:21 14.03.2019 0 комментариев Россия

Ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", а также малый ракетный корабль "Углич" Каспийской флотилии РФ покинули пункт базирования в Махачкале и вышли в море для выполнения ракетных и артиллерийских стрельб.

Об этом сообщает в четверг, 14 марта, пресс-служба Южного военного округа РФ, передает Интерфакс.

"В течение нескольких дней экипажи выполнят в морских полигонах задачи по противоминной защите корабля, обороне его при стоянке на незащищённом рейде, а также комплекс мероприятий по отработке тактики ведения боевых действий одиночными кораблями", - говорится в сообщении.

Артиллеристам предстоит поразить морские и воздушные цели из артиллерийских установок и зенитных артиллерийских комплексов.

Ракетчики электронными пусками отработают поражение надводных целей высокоточным ракетным комплексом "Калибр".



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