После того, как Владимира Балуха вывезли из керченской колонии, он 18 февраля 2019 года прибыл в СИЗО №1 Краснодара, 22 февраля его вывезли из Краснодара, и 24 февраля украинец был в Армавире.

Адвокату украинца официально подтвердили в УФСИН РФ по Краснодарскому краю, что Балух убыл в “распоряжение УФСИН России по Тверской области согласно указанию ФСИН России”.

Крымской правозащитной группе известно, что Владимир Балух во время этапа 7 марта находился в СИЗО Воронежа, а с 10 марта — в Ярославле.

По информации ФСИН России, в Тверской области семь колоний. В какой именно колонии будет украинец, пока точно не известно.

Напомним, 13 февраля 2019 года Владимира Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО г. Симферополь.

18 февраля его вывезли из Симферополя в СИЗО г. Краснодар. У Родственников крымчанина перед этапом не приняли передачу с продуктами и теплыми вещами и не сообщили, куда его вывозят.

Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Состояние здоровья позволяет ему отбывать наказание в оккупированном Крыму, а личная безопасность наоборот, при этапировании в РФ подвергается еще большей угрозе, чем на территории аннексированного полуострова.

Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает также ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.