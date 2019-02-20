У п'яту річницю анексії Криму глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів про те, що зараз відбувається на півострові.

У першу чергу Росія максимально зміцнює Крим як свій форпост, зазначив він в інтерв'ю "Новому времени", передає УНІАН.

За словами Чубарова, Крим для Росії — це територія, за допомогою якої вона може максимально впливати на південному фланзі НАТО. Цей вплив охоплює не тільки басейн Чорного моря, але й Середземне море.

"По-друге, їй на цій території не потрібні люди, які не погоджуються з окупацією. Такі люди повинні бути витіснені з Криму. І це відбувається шляхом систематичних репресій. Це не тільки залякування, обшуки й арешти, це і неможливість розвитку, коли Крим залишають підприємці", - наголосив глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Водночас, за його словами, Росія заселяє Крим своїми громадянами, і не стільки тому, що вона без них там не може обійтися. Це як додатковий фактор, який дозволить їй утримувати Крим у разі деокупації, а її навіть у Кремлі вже давно не відкидають.

"Крім сучасних зенітно-ракетних комплексів, ще сотні тисяч людей, своїх громадян, значення яких не менше, ніж вся ця зброя. Тому що зброю можна знищити або вивезти, а ось з людьми, які перебувають на цій території, дуже важко щось зробити", - підсумував Чубаров.



