«Газпром» придумав, як «Північний потік-2» може обійти газову директиву Євросоюзу

11:01 14.03.2019 0 комментариев Россия

Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG – може виділити останні 50 км газопроводу в окрему компанію.

Про це повідомляє газета Financial Times з посиланням на джерела, передає  УНІАН.

За інформацією видання, нова компанія буде володіти і управляти невеликою частиною підводного трубопроводу у німецьких водах, а інша частина газопроводу (майже 1200 км) залишиться під управлінням оператора за межами юрисдикції Євросоюзу.

Як зазначає видання, такі заходи підірвуть прийняте Євросоюзом минулого місяця рішення змінити газову директиву третього енергетичного пакета.

Раніше Європарламент ухвалив резолюцію про майбутні відносини між ЄС і Росією. Цим документом ЄП вдруге закликав зупинити будівництво "Північного потоку-2" в Балтійському морі.

Першу резолюцію з аналогічною вимогою євродепутати прийняли 13 грудня 2018 року.

4 березня голова гендиректорату Єврокомісії з енергетики Домінік Рісторі заявив, що нова газова директива ЄС повинна набрати чинності до запуску "Північного потоку - 2".

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Вартість будівництва оцінюється в 9,5 млрд євро. До початку березня дном Балтійського моря прокладено 818 км труб газопроводу.

 



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