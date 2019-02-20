В большинстве российских регионов в пятилетие аннексии Крыма региональные власти не будут проводить масштабные акции и концерты.

Визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в оккупированный Крым, начнется 14 марта вечером.

15 марта он вместе с главами парламентских фракций проведет совместное заседание с депутатами "госсовета" оккупированного Крыма в Симферополе.

18 марта, по информации источника “Ъ” в "руководстве" оккупированного Крыма, аннексированный полуостров посетит президент Владимир Путин.

Точная программа визита Путина не известна, но сообщают, что он посетит то ли Таврическую то ли Балаклавскую ТЭС.

Если в оккупированных Крыму и Севастополе дата будет отмечаться — концертами, шествиями, выставками, "уроками патриотического воспитания", то в российских регионах масштабных торжеств не запланировано.

Так, в Архангельске на праздничный концерт региональные власти пригласили группу «Смысловые галлюцинации». Это один из немногочисленных примеров участия звезд российской эстрады в "торжествах" по случаю аннексии Крыма.

В Самаре пройдет выступление уличного театра Gefest-show из оккупированной Евпатории, также в город приедет крымский бит-боксер Виталий Кузовов.

В большинстве регионов концерты будут проведены силами местных артистов. Например, на Камчатке выступят ансамбли «Родные напевы», «Забава», «Рассветы Камчатки».

Ярмарки с крымскими продуктами, дегустации крымских блюд в ресторанах пройдут в Краснодарском крае, Дагестане, Кемеровской и Ростовской областях.

«Фестиваль “Крымская весна” по возможности деполитизирован, превращен в преимущественно культурное мероприятие. Мобилизационный эффект исчерпан. Объяснение простое: тема Крыма поднадоела, а где-то даже становится раздражителем»,— считает политолог Константин Калачев.