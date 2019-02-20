Расчеты противовоздушной обороны фрегата Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» в рамках учений уничтожили средства воздушного нападения во время стоянки корабля в пункте базирования в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Алексей Рулёв, передает Крым Информ.

«По легенде учения, авиация условного противника при подлёте к пункту постоянной дислокации кораблей в порту Севастополь произвела запуск крылатых ракет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты боевых информационных постов в ходе тренировки обнаружили и классифицировали имитированные цели. Расчеты ПВО уничтожили условные воздушные цели в момент их выхода на дистанцию поражения электронными пусками.

Кроме этого, в ходе учений расчеты «Адмирала Макарова» совместно с расчетами ПВО других кораблей провели целераспределение угроз с воздуха для «эффективного уничтожения воздушных целей».