До анексованого Криму прибула група французьких "політиків"

09:41 14.03.2019 0 комментариев Крым

Всього у складі французької «делегації» 11 політиків, очолює яких президент Асоціації «Франко-російський діалог».

Ввечері 13 березня до анексованого Криму прибула група французьких політиків: літак з членами «делегації» приземлився в аеропорту Сімферополя.

Про це передає підконтрольне окупаційній владі агентство «Крыминформ», повідомляє Главком.

Всього у складі французької «делегації» 11 політиків, очолює яких президент Асоціації «Франко-російський діалог», екс-міністр транспорту Франції Тьєррі Маріані.

Зазначається, що серед «гостей» з Франції також два журналіста — репортер журналу Éléments Крістоф Лафосс і репортер телеканалу TV Libertés Гійом Санжорж.

Французькі політики планують зустрічі з депутатами «Державної ради Криму» і «Законодавчих зборів Севастополя», а також з главами двох російських суб'єктів.

Планується, що політики також візьмуть участь у «святкових заходах на честь п'ятиріччя возз'єднання Криму з Росією».

Зазначається, що Тьєррі Маріані вже неодноразово був на півострові після анексії Криму.

В анексованому Криму 16 березня плануються «святкові заходи» у зв'язку з річницею анексії півострова.

Нагадаємо, 26 вересня 2017 року у французькому Марселі відкрили представництво самоназваної «ДНР» попри позицію МЗС Франції. Очолив його місцевий ультраправий політик Юбер Файяр з департаменту Буш-дю-Рон.

У червні цього року прокуратура Франції звернулась до суду і закликом закрити так зване «представництво» «ДНР».

Французьке «представництво» «ДНР» зареєстровано як громадська організація. МЗС Франції не визнає його діяльності та вважає нелегітимним. 



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