Всього у складі французької «делегації» 11 політиків, очолює яких президент Асоціації «Франко-російський діалог».



Ввечері 13 березня до анексованого Криму прибула група французьких політиків: літак з членами «делегації» приземлився в аеропорту Сімферополя.



Про це передає підконтрольне окупаційній владі агентство «Крыминформ», повідомляє Главком.



Всього у складі французької «делегації» 11 політиків, очолює яких президент Асоціації «Франко-російський діалог», екс-міністр транспорту Франції Тьєррі Маріані.



Зазначається, що серед «гостей» з Франції також два журналіста — репортер журналу Éléments Крістоф Лафосс і репортер телеканалу TV Libertés Гійом Санжорж.



Французькі політики планують зустрічі з депутатами «Державної ради Криму» і «Законодавчих зборів Севастополя», а також з главами двох російських суб'єктів.



Планується, що політики також візьмуть участь у «святкових заходах на честь п'ятиріччя возз'єднання Криму з Росією».



Зазначається, що Тьєррі Маріані вже неодноразово був на півострові після анексії Криму.



В анексованому Криму 16 березня плануються «святкові заходи» у зв'язку з річницею анексії півострова.



Нагадаємо, 26 вересня 2017 року у французькому Марселі відкрили представництво самоназваної «ДНР» попри позицію МЗС Франції. Очолив його місцевий ультраправий політик Юбер Файяр з департаменту Буш-дю-Рон.



У червні цього року прокуратура Франції звернулась до суду і закликом закрити так зване «представництво» «ДНР».



Французьке «представництво» «ДНР» зареєстровано як громадська організація. МЗС Франції не визнає його діяльності та вважає нелегітимним.