У Румунії не припиняються протести суддів і прокурорів / Фото

09:21 14.03.2019 0 комментариев Румыния

Третій тиждень поспіль не припиняються протести румунських суддів та прокурорів: маніфестанти вимагають скасувати всі прийняті раніше екстрені постанови уряду щодо внесення поправок в систему правосуддя в Румунії.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Уже два з половиною роки практично кожен день ми починаємо роботу з перегляду Офіційного Монітору, щоб дізнатися, які ще екстрені постанови прийнято, які нові структури створено, які зміни внесено в кримінальне законодавство. Ці зміни негативно впливають як на роботу суддів і прокурорів, так і на румунське суспільство», - зазначив один з учасників протесту, суддя Апеляційної палати міста Пітешть.

Судді Бухарестської міської прокуратури заявили, що щодня до кінця березня вони будуть припиняти свою роботу протягом двох годин, а працювати будуть виключно в екстрених, що не вимагають зволікання, випадках.

Акції протесту проходять перед Палацом правосуддя в Бухаресті, а також в інших містах Румунії.

Вища Рада магістратури Румунії, в свою чергу, висловила стурбованість тим, що за кілька останніх місяців було прийнято 5 екстрених постанов уряду, мета яких - внесення постійних змін в систему правосуддя. Зокрема, відповідно до однієї з таких постанов прокурорів і суддів зобов'язали переглянути багато кримінальних справ, ініційованих щодо чиновників-корупціонерів, за якими вже були винесені остаточні вердикти, а фігуранти цих справ, відповідно, були засуджені до різних термінів тюремного ув'язнення.

У Румунії не припиняються протести суддів і прокурорів / Фото: digi24.ro

Судді і прокурори заявили, що якщо до їхньої думки не прислухаються, вони залишають за собою право провести на початку квітня акцію протесту в Брюсселі.



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