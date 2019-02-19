США представили звіт про порушення прав людини в окупованому Криму

09:01 14.03.2019 0 комментариев Крым

Встановлена Росією влада практично не розслідує злочини, і не переслідує посадовців та осіб, які вчиняли порушення прав людини, створюючи атмосферу безкарності та безправ’я.

Про це йдеться в окремому підрозділі звіту США з дотримання прав людини у світі в 2018 році, присвяченому Криму, повідомляє УНН з посиланням на “Голос Америки” та прес-службу Держдепартаменту США.

Звіт, складений Державним департаментом США і оприлюднений 13 березня, наводить довгий перелік сфер, де окупаційна влада порушує права людини.

Це “зникнення, катування, включаючи каральну психіатрію, погане поводження з затриманими в якості покарання, або для того, щоб отримати зізнання; погані умови ув’язнення і переведення в’язнів до РФ; свавільні арешти та затримання, ув’язнення з політичних причин; порушення приватності, жорсткі обмеження свободи волевиявлення та ЗМІ, включаючи закриття видань та застосування насильства проти журналістів; обмеження інтернету, включаючи блокування сайтів; масштабні придушення свободи зібрань, включаючи заборону кримськотатарського Меджлісу; обмеження свободи пересування та участі в політичних процесах, системна корупція та дискримінація проти кримських татар та етнічних українців”, — йдеться у звіті.

12 мешканців Криму, які зникли після окупації, було знайдено мертвими, за даними МЗС України. Окупаційна влада не розслідувала інші підозрілі смерті та зникнення, і подеколи відносила їх до самогубств, говорять автори звіту.

“42 особи стали жертвами примусових зникнень з 2014 до 30 червня 2018 року. Такі дані наводяться в звіті з посиланням на Місію ООН з прав людини в Україні. Серед зниклих 27 етнічних українця, дев’ять кримських татар, чотири таджики, одна особа російсько-татарського походження і один узбек”, — вказано у повідомленні “Голосу Америки”.

За окупаційного режиму РФ “суддівство” не було ні незалежним ані безстороннім. Судді, прокурори та адвокати діяли в рамках політичних директив окупаційної влади і результати судових розглядів, як видавалось, були визначені наперед через урядове втручання.

Нагадуємо, Палата представників США схвалила законопроект щодо невизнання суверенітету РФ над Кримом.

 



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