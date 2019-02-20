Росія відмовляється від обговорення вимог України щодо звільнення захоплених у Чорному морі українських військових моряків.

Про це за підсумками переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську 13 березня заявив офіційний представник України Євген Марчук, пише "Радіо Свобода", передає Укрінформ.

«Російська сторона категорично відмовляється взагалі обговорювати це питання, у них навіть було намагання піти, коли я висловлював позицію Україні з цього приводу. Але все-таки вони залишилися і дослухали», – розповів Марчук.

Російська сторона також відмовляється вести переговори щодо обміну 25 на 25 (25 російських громадян, котрі відбувають покарання в українських місцях позбавлення волі, на 25 утримуваних Москвою громадян України), додає представник України.

«Представники ОРДО та ОРЛО категорично не хочуть також обговорювати обмін заручниками, який до цього ми детально обговорювали», – заявив Євген Марчук.

Офіційний представник України також назвав узгоджений 7 березня режим тиші в зоні ООС «найкоротшим за усі періоди», оскільки «не було гарантій з російської сторони, їхній представник Гризлов навіть не брав участі в обговоренні та затвердженні тексту».

Раніше Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації в Україні у своїй у доповіді визнало, що члени екіпажів українських кораблів Військово-морських сил, захоплені і нині утримувані росіянами у Москві, можуть вважатися військовополоненими і бути захищеними згідно з Женевською конвенцією.