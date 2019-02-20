Росія відмовляється від обговорення вимог України щодо звільнення полонених моряків
|08:41 14.03.2019
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|Крым
Росія відмовляється від обговорення вимог України щодо звільнення захоплених у Чорному морі українських військових моряків.
Про це за підсумками переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську 13 березня заявив офіційний представник України Євген Марчук, пише "Радіо Свобода", передає Укрінформ.
«Російська сторона категорично відмовляється взагалі обговорювати це питання, у них навіть було намагання піти, коли я висловлював позицію Україні з цього приводу. Але все-таки вони залишилися і дослухали», – розповів Марчук.
Російська сторона також відмовляється вести переговори щодо обміну 25 на 25 (25 російських громадян, котрі відбувають покарання в українських місцях позбавлення волі, на 25 утримуваних Москвою громадян України), додає представник України.
«Представники ОРДО та ОРЛО категорично не хочуть також обговорювати обмін заручниками, який до цього ми детально обговорювали», – заявив Євген Марчук.
Офіційний представник України також назвав узгоджений 7 березня режим тиші в зоні ООС «найкоротшим за усі періоди», оскільки «не було гарантій з російської сторони, їхній представник Гризлов навіть не брав участі в обговоренні та затвердженні тексту».
Раніше Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації в Україні у своїй у доповіді визнало, що члени екіпажів українських кораблів Військово-морських сил, захоплені і нині утримувані росіянами у Москві, можуть вважатися військовополоненими і бути захищеними згідно з Женевською конвенцією.
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