Здоров'я ув'язненого кримськотатарського активіста Едема Бекірова різко погіршилося.

Про це після сьогоднішньої зустрічі із бранцем у СІЗО в окупованому Сімферополі розповів його адвокат Іслям Веліляєв, повідомляє Укрінформ посилаючись на ТСН.

За словами адвоката, Бекіров останнім часом скаржився на біль у серці, задишку та безсоння. Тепер у чоловіка, в якого цукровий діабет та ампутована нога, почалися судоми, а рівень цукру в крові залишається високим і не падає. Інсулін, який колять в’язню тричі на день, уже не допомагає.

"Цукор високий, на рівні 13-15. І він знову спав сидячи, йому важко прилягти. Відсутність прогулянки, він два тижні в камері маленькій сидить. Сьогодні вперше до мене вийшов – на прогулянку", - розповів Веліляєв.

12 грудня 2018 року на адміністративному пункті пропуску "Чонгар" російські прикордонники на в'їзді в окупований Крим затримали Едема Бекірова, який їхав до матері.

Йому було пред'явлено обвинувачення за двома статтями кримінального кодексу РФ: ч. 2 ст. 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї, його основних частин, боєприпасів, вчинені групою осіб за попередньою змовою) і ч. 2 ст. 222.1 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв, вчинені групою осіб за попередньою змовою).

Бекіров - інвалід першої групи. В умовах СІЗО його здоров'я різко погіршилося.