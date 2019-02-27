Політв'язню Володимиру Балуху, якого місяць тому вивезли з окупованого Криму до російської Твері, нарешті змогли передати продукти і теплі черевики.

Про це повідомила російська правозахисниця Вікторія Івлєва у Facebook, передає Укрінформ.

"Володимир Балух, який загубився у пересиланнях, який був раптово вивезений без теплого одягу з колонії в Керчі, знайшовся завдяки зусиллям великої кількості людей у різних містах Росії. Знайшовся він сьогодні вночі в Ярославлі... Турботливі люди з «Руси сидящей» (правозахисна організація, що займається допомогою ув'язненим - ред.) встигли передати йому трохи продуктів, а навколишні зеки - теплі черевики", - написала Івлєва.

За її інформацією, до цього Балух був у Воронежі, ще раніше - у Краснодарі, але там правозахисникам його виявити не вдалося.

Івлєва повідомляє також, що сьогодні о 16.30 Балуха вивезли з Ярославля, ймовірно, до Твері.

"Відстань від Ярославля до Твері - 300 км, залишається сподіватися, що на цій ділянці не буде жодних вигинів ні на дорозі, ні в долі Вови... Стежимо за його долею і далі", - зазначила правозахисниця.

13 лютого Кримська правозахисна група повідомила, що Балуха етапували з керченської колонії в СІЗО Сімферополя.

А 18 лютого - що Балуха із СІЗО Сімферополя етапували в російський Краснодар, голодним і без речей.

Зв'язку з політв'язнем не було, лише наприкінці лютого адвокати Ольга Дінзе і Микола Полозов повідомили, що Балуха, швидше за все, везуть до Твері.

Представник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначила, що для Балуха з його відкритою проукраїнською позицією "етапування до російської колонії - це пряма загроза його життю".