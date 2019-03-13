НАТО: Росія використовує Крим для перекидання сил на Близький Схід
|21:01 13.03.2019
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|Крым
Росія нарощує мілітаризацію анексованого Криму і перетворила півострів на базу для відправки військ у Середземне море та на Близький Схід.
Про це заявив заступник помічника генсека НАТО з політичних питань Джеймс Аппатурай під час дискусії, організованої у Лондоні Королівським інститутом міжнародних відносин (Chatham House), повідомляє Європейська Правда.
"Крим став для Росії сильною платформою для перекидання сил далеко за межі України, у східне Середземномор'я і на Близький Схід", - сказав Аппатурай.
Він наголосив, що НАТО підвищує захист союзників у Чорноморському регіону, зокрема, важливим центром для цього є Румунія, де створена мультинаціональна сухопутна бригада.
"НАТО збільшує присутність в Чорному морі, щоб дати зрозуміти, що ми можемо захистити свободу пересування на морі. Військове командування дуже уважно ставиться до того, щоб мати відповідні засоби для цього", - сказав Аппатурай.
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