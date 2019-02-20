Оккупанты обещают что экипаж сейнера "Норд" выйдет на промысел в сентябре на новом судне

20:41 13.03.2019 0 комментариев Крым

Крымский экипаж "Норда" летом получит новое судно взамен арестованного Украиной сейнера.

Об этом сообщил руководитель судовладельца - кооператива "Колхоз имени Первого мая" (Керчь) Сергей Лесков, передает Интерфакс.

"Аксенов в рамках своего распоряжения утвердил срок передачи судна, которое было отобрано нами в Мурманске, - не позднее 1 июня. Чтобы мы могли до 1 августа осуществить его перегон внутренними водными путями России и уже к 1 сентября выйти в море на промысел", - сказал он. 

Как пояснил С. Лесков, судно будет оформлено в безвозмездную аренду на 49 лет после покупки его крымской компанией с госучастием.

Судно, которое сейчас находится в Мурманске, было построено в 2004 году на астраханской судоверфи, рассказал руководитель кооператива.

Оно того же класса, что и "Норд", построенный в 1980-х годах, но более современное - его мореходные и эксплуатационные качества значительно выше.



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