Крымский экипаж "Норда" летом получит новое судно взамен арестованного Украиной сейнера.

Об этом сообщил руководитель судовладельца - кооператива "Колхоз имени Первого мая" (Керчь) Сергей Лесков, передает Интерфакс.

"Аксенов в рамках своего распоряжения утвердил срок передачи судна, которое было отобрано нами в Мурманске, - не позднее 1 июня. Чтобы мы могли до 1 августа осуществить его перегон внутренними водными путями России и уже к 1 сентября выйти в море на промысел", - сказал он.

Как пояснил С. Лесков, судно будет оформлено в безвозмездную аренду на 49 лет после покупки его крымской компанией с госучастием.

Судно, которое сейчас находится в Мурманске, было построено в 2004 году на астраханской судоверфи, рассказал руководитель кооператива.

Оно того же класса, что и "Норд", построенный в 1980-х годах, но более современное - его мореходные и эксплуатационные качества значительно выше.