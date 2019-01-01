Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России

20:21 13.03.2019 0 комментариев Абхазия

Так называемая служба госбезопасности Абхазии заявила сегодня, что задержанный за незаконное пересечение границы гражданин Грузии Ираклий Кварацхелия покончил с собой на территории непризнанной республики.

Передача тела и документов экспертизы грузинской стороне уже произведена, сообщает Эхо Кавказа.

Далее текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

10 марта примерно в 17.00 российские пограничники задержали 29-летнего гражданина Грузии Ираклия Тамазовича Кварацхелия за незаконное пересечение границы. Одни источники указывают, что Кварацхелия пересекал границу в районе села Батаигуара (ранее Набакиа или Набакеви), другие называют село Таглан (ранее Тагилони). Это приграничные села Гальского района, которые расположены рядом.

Нам удалось связаться с пресс-службой Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, которая сообщила, что Ираклий Кварацхелия был задержан за незаконное пересечение границы на территории Абхазии на окраине села Батаигуара. При задержании он не оказывал сопротивления, вел себя спокойно и адекватно. Его попросили предъявить документы, он их предъявил. Никаких противоправных действий ни с его стороны, ни со стороны задержавших его пограничников не было, никаких мер воздействия к Ираклию Кварацхелия не применяли, даже наручники не надели. Его привезли на заставу и поместили в обычную комнату для задержанных без решеток.

Спустя какое-то время сотрудники заставы вошли в эту комнату и обнаружили Ираклия Кварацхелия без признаков жизни: он повесился на своей футболке. Была вызвана бригада скорой помощи, которая дежурит в Батаигуаре, поэтому медики приехали очень оперативно. Еще до их приезда сотрудники заставы пытались оказывать Кварацхелия помощь и реанимировать его, к ним на помощь подоспели медики, однако вернуть к жизни молодого человека не удалось. Сотрудники скорой помощи зафиксировали факт смерти. Они же осмотрели тело и указали причину смерти от удушья, а также констатировали отсутствие на теле физических повреждений.

В 17.30 на КПП «Ингур» состоялась передача тела Ираклия Кварацхелия. Представители СГБ Абхазии передали тело представителям Мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии. Бывшая супруга Ираклия Кварацхелия опознала тело. Грузинской стороне также были переданы все документы и медицинское заключение.

На вопрос о том, какое наказание могло грозить Ираклию Кварацхелия за незаконное пересечение границы, представитель пресс-службы Погрануправления ФСБ России в Абхазии ответил, что российская сторона только оформляет соответствующие документы и передает нарушителя Службе государственной безопасности Республики Абхазия. Все процессуальные решения принимаются абхазской стороной в соответствии с законодательством РА. При отсутствии признаков злостного нарушения, т.е. если человек задерживается в первый раз, если у СГБ Абхазии нет к нему никаких претензий, то с ним, как правило, проводят разъяснительную беседу и депортируют на территорию Грузии.

В соответствии с Уголовным кодексом Абхазии, незаконное пересечение границы подпадает под действие статьи 324. В случае с Ираклием Кварацхелия, скорее всего, применялась бы часть 1 статьи 324, которая предполагает штраф в размере от 30 до 60 тысяч рублей. В случае отказа платить штраф, может применяться наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Правоприменительная практика свидетельствует о том, что по части 1 этой статьи чаще дается условный срок, нежели реальный.

Служба государственной безопасности Республики Абхазия сегодня сделала заявление, в котором говорилось следующее: «На приграничной территории Республики Абхазия сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия был выявлен гражданин Республики Грузия Кварацхелия Ираклий, 1990 года рождения, незаконно пересекший государственную границу Республики Абхазия с Республикой Грузия. Для составления процессуальных документов Кварацхелия И. был доставлен в подразделение ПУ ФСБ России в Абхазии. Находясь один в служебном помещении, совершил суицид путем повешения. Принятыми мерами с привлечением медицинского персонала спасти Кварацхелия И. не удалось. В бюро судебной медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Абхазия проведена судебно-медицинская экспертиза, подтвердившая ненасильственный характер причины смерти. Расследование обстоятельств происшествия проводят компетентные органы Российской Федерации...»

После передачи тела в МИДе Абхазии прошла встреча с сопредседателями Женевских дискуссий. Министр иностранных дел Даур Кове проинформировал, что на встрече обсуждались вопросы предстоящей встречи в Женеве, в том числе, инцидент с Ираклием Кварацхелия. "Мы передали тело, мы передали все документы, нам скрывать нечего. Грузинские эксперты смогут сами провести свою медицинскую экспертизу и убедиться в том, что никаких насильственных действий по отношению к Кварацхелия не было", сказал Кове.

 

 



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