После двухмесячной стоянки БПК Северного флота РФ вышел из аннексированного Севастополя в дальний поход
|19:41 13.03.2019
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|Крым
Большой противолодочный корабль Северного флота РФ «Североморск» завершил свое пребывание в оккупированном Севастополе.
Как сообщил начальник информационного обеспечения Черноморского флота страны оккупанта Алексей Рулёв, корабль вышел в море для выполнения задач дальнего похода, передает Крым Информ.
«Целью пребывания БПК «Североморск» в главной базе Черноморского флота стало плановое техническое обслуживание и отпуск личного состава после предыдущего дальнего похода. В период нахождения в Севастополе корабль входил в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота», – говорится в сообщении.
«Североморск» прибыл в оккупированный Севастополь после выполнения задач в дальней морской зоне 10 января.
В течение трёх месяцев, с конца сентября по середину декабря 2018 года, корабль действовал в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей.
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