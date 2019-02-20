Большой противолодочный корабль Северного флота РФ «Североморск» завершил свое пребывание в оккупированном Севастополе.

Как сообщил начальник информационного обеспечения Черноморского флота страны оккупанта Алексей Рулёв, корабль вышел в море для выполнения задач дальнего похода, передает Крым Информ.

«Целью пребывания БПК «Североморск» в главной базе Черноморского флота стало плановое техническое обслуживание и отпуск личного состава после предыдущего дальнего похода. В период нахождения в Севастополе корабль входил в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота», – говорится в сообщении.

«Североморск» прибыл в оккупированный Севастополь после выполнения задач в дальней морской зоне 10 января.

В течение трёх месяцев, с конца сентября по середину декабря 2018 года, корабль действовал в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей.