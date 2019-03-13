Літаки Путіна над столицями ЄС: Захід зробив небезпечне попередження

19:01 13.03.2019 0 комментариев Россия

Світова громадськість не повинна ігнорувати російські провокації, тому що їх наслідком буде російська агресія в Європі.

З такою заявою виступив президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з президентами Чехії, Угорщини та Словаччини, повідомляє Апостроф.

Російські провокації польський лідер вважає "перевіркою євроатлантичної системи безпеки". Він упевнений, що в разі відсутності реакції росіяни перейдуть до більш рішучих дій.

"Якщо ми не реагуємо, то завтра у нас будуть російські літаки над Прагою, над Варшавою, а післязавтра - можливо, над Берліном", - сказав Дуда.

Президент Словаччини Андрій Киска підтвердив, що Росія несе загрозу безпеці в регіоні.

"Що буде, якщо ми будемо стверджувати, що російська пропаганда і дезінформація - це вигадка чи параноя і не впливає на наші країни? Ми повинні усвідомити, що будь-яка така діяльність підриває безпеку наших країн і порушує єдність в центрі НАТО по спільній оборони", - зазначив він.

 



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