Радник Путіна заявив про задовільний стан поранених військовополонених моряків
|18:41 13.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Радник президента РФ Михайло Федотов заявив, що стан поранених військовополонених українських моряків, захоплених під час інциденту біля Керченської протоки, задовільний.
Про це написала Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.
Так, за словами Омбудсмена, вона отримала відповідь на два своїх звернення до радника президента РФ, голови ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова.
"У своєму листі він запевняє, що двоє поранених військовополонених Андрій Ейдер та Андрій Артеменко пройшли медичне обстеження у лікарні, де їм також було надано консультації лікарів-спеціалістів. Стан хлопців оцінюється як нібито задовільний", - написала Денісова.
При цьому, за її словами, вкотре жодних офіційно підтверджених медичних висновків надано не було.
Крім того, як повідомив Федотов, за результатами обстеження 22 лютого у міській клінічній лікарні, військовополоненому Василю Сороці рекомендували провести оперативне лікування.
"Чому відбувається затягування операції невідомо. Тим часом, Василь перебуває у критичному стані, адже покращення самопочуття неможливе без надання медичної допомоги. У листі сказано, що трьом пораненим морякам надається потрібна кваліфікована медична допомога у стінах Лефортово. Але там немає жодних умов для лікування", - додала Денісова.
За словами Омбудсмена, її намагаються запевнити, що військовополоненим морякам не потрібна термінова госпіталізація, щодо якої були неодноразові звернення.
Також Радник президента РФ зазначив, що військовополоненого Володимира Терещенка тримали у холодній камері тимчасово, на час санітарної обробки, а наявність гарячої води чинним законодавством РФ не передбачене, написала Денісова, а наразі Терещенка вже перевели у двомісну камеру з покращеними умовами.
"Я занепокоєна станом здоров'я поранених військовополонених моряків, адже відповідь на мої запити прийшла, а питань стало ще більше", - зазначила Денісова.
Ещё на эту тему:
НАТО: Росія використовує Крим для перекидання сил на Близький Схід
После двухмесячной стоянки БПК Северного флота РФ вышел из аннексированного Севастополя в дальний поход
Українському консулу дозволили відвідати полонених моряків у СІЗО РФ
Большой десантный корабль оккупантов отработал артиллерийские стрельбы в Черном море
ООН заявило, що затримані в РФ українські моряки можуть вважатися військовополоненими
11 полонених моряків відправили на психологічну експертизу
Матері військовополонених моряків виступлять в ООН