Радник Путіна заявив про задовільний стан поранених військовополонених моряків

18:41 13.03.2019 0 комментариев Крым

Радник президента РФ Михайло Федотов заявив, що стан поранених військовополонених українських моряків, захоплених під час інциденту біля Керченської протоки, задовільний.

Про це написала Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.

Так, за словами Омбудсмена, вона отримала відповідь на два своїх звернення до радника президента РФ, голови ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова.

"У своєму листі він запевняє, що двоє поранених військовополонених Андрій Ейдер та Андрій Артеменко пройшли медичне обстеження у лікарні, де їм також було надано консультації лікарів-спеціалістів. Стан хлопців оцінюється як нібито задовільний", - написала Денісова.

При цьому, за її словами, вкотре жодних офіційно підтверджених медичних висновків надано не було.

Крім того, як повідомив Федотов, за результатами обстеження 22 лютого у міській клінічній лікарні, військовополоненому Василю Сороці рекомендували провести оперативне лікування.

"Чому відбувається затягування операції невідомо. Тим часом, Василь перебуває у критичному стані, адже покращення самопочуття неможливе без надання медичної допомоги. У листі сказано, що трьом пораненим морякам надається потрібна кваліфікована медична допомога у стінах Лефортово. Але там немає жодних умов для лікування", - додала Денісова.

За словами Омбудсмена, її намагаються запевнити, що військовополоненим морякам не потрібна термінова госпіталізація, щодо якої були неодноразові звернення.

Також Радник президента РФ зазначив, що військовополоненого Володимира Терещенка тримали у холодній камері тимчасово, на час санітарної обробки, а наявність гарячої води чинним законодавством РФ не передбачене, написала Денісова, а наразі Терещенка вже перевели у двомісну камеру з покращеними умовами.

"Я занепокоєна станом здоров'я поранених військовополонених моряків, адже відповідь на мої запити прийшла, а питань стало ще більше", - зазначила Денісова.



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