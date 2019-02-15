Європарламент рекомендував призначити спецпредставника ЄС по Україні

18:21 13.03.2019 0 комментариев Украина

Європейський парламент на пленарному засіданні у середу рекомендував Раді, Комісії та Верховному представнику Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки призначити спецпредставника Євросоюзу по Україні.

Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Європарламенту.

У документі вказано, що спецпредставник ЄС по Україні зосередиться, зокрема, на тематиці Криму та Донбасу.

Крім того, він буде відповідати за моніторинг стану прав людини на окупованих територіях, виконання Мінських угод, деескалацію напруженості в районі Азовського моря та дотримання прав внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, США і ЄС розглядають заходи проти Росії через затриманих моряків.



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