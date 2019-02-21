Європарламент прийняв резолюцію, яка визнає Росію головним джерелом дезінформації в Європі, поряд з Китаєм, Іраном та КНДР.

Про це повідомляє прес-служба ЄП, передає НВ.

Документ підтримали 489 депутатів, проти - 148, 30 - утрималися.

Європарламент засудив всі агресивні дії Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї, "які прагнуть підірвати основи та принципи європейських демократій, а також суверенітет усіх країн Східного партнерства".

Депутати Європарламенту закликали розглянути розробку правової бази як на рівні ЄС, так і на міжнародному рівні, для подолання гібридних загроз.

У резолюції депутати закликають "підвищити обізнаність про російську кампанію по дезінформації, оскільки це є головним джерелом дезінформації в Європі".

Також ЄС закликали розширити оперативну групу зі стратегічних комунікацій, створену в 2015 році, у повноцінну структуру в рамках Європейської служби зовнішніх дій, щоб вирішити проблему з ворожою пропагандою Росії.