Європарламент визнав Росію головним джерелом дезінформації в Європі
|18:01 13.03.2019
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|Россия
Європарламент прийняв резолюцію, яка визнає Росію головним джерелом дезінформації в Європі, поряд з Китаєм, Іраном та КНДР.
Про це повідомляє прес-служба ЄП, передає НВ.
Документ підтримали 489 депутатів, проти - 148, 30 - утрималися.
Європарламент засудив всі агресивні дії Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї, "які прагнуть підірвати основи та принципи європейських демократій, а також суверенітет усіх країн Східного партнерства".
Депутати Європарламенту закликали розглянути розробку правової бази як на рівні ЄС, так і на міжнародному рівні, для подолання гібридних загроз.
У резолюції депутати закликають "підвищити обізнаність про російську кампанію по дезінформації, оскільки це є головним джерелом дезінформації в Європі".
Також ЄС закликали розширити оперативну групу зі стратегічних комунікацій, створену в 2015 році, у повноцінну структуру в рамках Європейської служби зовнішніх дій, щоб вирішити проблему з ворожою пропагандою Росії.
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