Путін особисто запустить санкційні турбіни Siemens в окупованому Севастополі
|17:41 13.03.2019
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|Крым
Президент РФ Володимир Путін планує відвідати відкриття електростанції в окупованому Севастополі в річницю анексії Криму.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформовані джерела, передає НВ.
За інформацією співрозмовників, російська компанія Технопромекспорт планує офіційно запустити нові електростанції в анексованому Криму 18 березня.
"Губернатор на закритій нараді повідомив, що Путін приїде 18 березня в Севастополь відкривати Балаклавську ТЕС", - сказало джерело в так званому парламенті Севастополя.
Технопромекспорт відмовився від коментарів, в Міненерго Росії і Кремлі не відповіли на прохання про коментар.
Нагадаємо, що з грудня 2015 року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області.
Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і по енергомосту з Кубані. Для забезпечення надійного енергопостачання російська влада почала будівництво двох електростанцій.
РФ встановила на цих електростанціях чотири газові турбіни німецького концерну Siemens в обхід санкцій. Це призвело до введення нових санкцій проти РФ з боку ЄС і США.
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