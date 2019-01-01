Президент РФ Володимир Путін планує відвідати відкриття електростанції в окупованому Севастополі в річницю анексії Криму.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформовані джерела, передає НВ.

За інформацією співрозмовників, російська компанія Технопромекспорт планує офіційно запустити нові електростанції в анексованому Криму 18 березня.

"Губернатор на закритій нараді повідомив, що Путін приїде 18 березня в Севастополь відкривати Балаклавську ТЕС", - сказало джерело в так званому парламенті Севастополя.

Технопромекспорт відмовився від коментарів, в Міненерго Росії і Кремлі не відповіли на прохання про коментар.

Нагадаємо, що з грудня 2015 року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області.

Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і по енергомосту з Кубані. Для забезпечення надійного енергопостачання російська влада почала будівництво двох електростанцій.

РФ встановила на цих електростанціях чотири газові турбіни німецького концерну Siemens в обхід санкцій. Це призвело до введення нових санкцій проти РФ з боку ЄС і США.