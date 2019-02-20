Чубаров сподівається, що світові лідери відреагують на "вояж" Путіна в Крим

17:21 13.03.2019 0 комментариев Крым

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розраховує, що лідери провідних країн світу відреагують на анонсовану президентом Росії Володимиром Путнім поїздку в Крим у зв’язку із п’ятиріччям окупації півострова.

Про це він заявив на брифінгу у виборчому штабі Президента України Петра Порошенка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дійсно, вже сьогодні оголошено про те, що з нагоди п’ятиріччя захоплення Криму президент Росії Путін планує відвідати Крим. Дуже хотілося б, щоб ці його плани були відповідним чином відпрацьовані Міністерством закордонних справ України, яке завжди дуже активно змобілізовує наших міжнародних партнерів у таких випадках. Хотілося б, щоб провідні лідери країн не залишили це без реагування”, - підкреслив Чубаров.

Крім того, він звернувся до кандидатів на пост Президента України на чергових виборах 31 березня також висловити свою позицію на відвідування президентом країни-окупанта Криму й чітко продемонструвати своє бачення звільнення Кримського півострова від російської окупації.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін планує відвідини Криму у річницю окупації півострова.



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