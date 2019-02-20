Українському консулу дозволили відвідати полонених моряків у СІЗО РФ

17:01 13.03.2019 0 комментариев Крым

Український консул отримав дозвіл на відвідування протягом 13-15 березня українських військовополонених моряків у московському СІЗО “Лефортово”.

Про це розповіла речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цими днями ми отримали дозвіл від керівництва СІЗО “Лефортово” про відвідання сьогодні, завтра і післязавтра консулом України українських військовополонених в Москві”, - сказала речниця.

Вона висловила сподівання, що консул зможе зустрітися із кожним полоненим.

Водночас Зеленко підкреслила, що українська сторона досі не має жодної офіційної інформації і жодних медичних документів про реальний стан здоров’я військовополонених.

“Ми вкотре закликаємо російську сторону замість того, аби призначати психолого-психіатричні експертизи, надати необхідні дані щодо стану здоров’я українських військовополонених моряків. Ми вимагаємо їх негайного звільнення і сподіваємося, що все-таки російська сторона одного дня зрозуміє, що маніпулювання питаннями військовополонених, політичних в’язнів не є кроком у правильному напрямку”, - наголосила речниця МЗС.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики захопили два катери і буксир ВМС Збройних сил України у районі Керченської протоки, в результаті чого 24 військовослужбовці потрапили в полон. При цьому троє були поранені.

Згодом моряків вивезли до Москви, де їх утримують у СІЗО "Лефортово". 15 і 16 січня один з московських судів прийняв рішення продовжити арешт українських моряків до кінця квітня.



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