Служба безопасности Грузии задержала двух граждан страны, пытавшихся сбыть радиоактивный уран за $2,8 млн.

Об этом рассказал официальный представитель ведомства Савле Мотиашивали, передают Известия.

Инцидент произошел в городе Кобулети. У задержанных изъяли около 40 г вещества, которое, как показала экспертиза, содержала изотоп уран-238, сообщает RT. Где подозреваемые взяли это вещество, не уточняется.

Наказание за незаконный оборот ядерного материала в Грузии составляет от 5 до 10 лет лишения свободы.

Уран-238 — изотоп урана высокой радиоактивности. Используется в качестве топлива для реакторов размножителей, применяется в ядерном оружии.