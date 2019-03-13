Граждане Грузии попытались продать радиоактивный уран на $2,8 млн
|16:21 13.03.2019
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|Грузия
Служба безопасности Грузии задержала двух граждан страны, пытавшихся сбыть радиоактивный уран за $2,8 млн.
Об этом рассказал официальный представитель ведомства Савле Мотиашивали, передают Известия.
Инцидент произошел в городе Кобулети. У задержанных изъяли около 40 г вещества, которое, как показала экспертиза, содержала изотоп уран-238, сообщает RT. Где подозреваемые взяли это вещество, не уточняется.
Наказание за незаконный оборот ядерного материала в Грузии составляет от 5 до 10 лет лишения свободы.
Уран-238 — изотоп урана высокой радиоактивности. Используется в качестве топлива для реакторов размножителей, применяется в ядерном оружии.
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