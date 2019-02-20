Платіжні системи Mastercard і Visa з учорашнього дня припинили членство російсько-венесуельського "Єврофінанс Моснарбанка", проти якого Міністерство фінансів США запровадило санкції через ситуації у Венесуелі, розповіли у самій фінансовій установі.

За день до цього в банку запевняли, що санкції ніяк не позначаться на його роботі, повідомляє ZN,UA.

"Доводимо до вашого відома, що згідно з включенням АТ АКБ "ЄВРОФІНАНС МОСНАРБАНК" в список OFAC, починаючи з 12.03.2019 р., платіжні системи Visa і MasterCard призупинили членство банку в платіжних системах, що спричинило за собою блокування карт Visa і MasterCard закордоном і блокування карт Visa і MasterCard компанією ЗАТ ПЦ "КартСтандарт" на території Російської Федерації, включаючи обмеження в прийомі карт Visa і MasterCard в пристроях банку", - йдеться в повідомленні банку.

Банк планує замінити карти Visa і MasterCard на російську платіжну систему "Світ".

Його слова прозвучали після того, як США ввели санкції проти російсько-венесуельського Єврофінанс Моснарбанку. Мінфін ввів санкції проти банку за спробу обійти санкції США стосовно венесуельської PDVSA. Раніше США ввели санкції відносно уряду Венесуели і закликали союзників заморозити активи нафтогазової компанії PDVSA, яка належить державі.