Mastercard і Visa перестали обслуговувати клієнтів російського банку
|16:01 13.03.2019
|0 комментариев
|Россия
Платіжні системи Mastercard і Visa з учорашнього дня припинили членство російсько-венесуельського "Єврофінанс Моснарбанка", проти якого Міністерство фінансів США запровадило санкції через ситуації у Венесуелі, розповіли у самій фінансовій установі.
За день до цього в банку запевняли, що санкції ніяк не позначаться на його роботі, повідомляє ZN,UA.
"Доводимо до вашого відома, що згідно з включенням АТ АКБ "ЄВРОФІНАНС МОСНАРБАНК" в список OFAC, починаючи з 12.03.2019 р., платіжні системи Visa і MasterCard призупинили членство банку в платіжних системах, що спричинило за собою блокування карт Visa і MasterCard закордоном і блокування карт Visa і MasterCard компанією ЗАТ ПЦ "КартСтандарт" на території Російської Федерації, включаючи обмеження в прийомі карт Visa і MasterCard в пристроях банку", - йдеться в повідомленні банку.
Банк планує замінити карти Visa і MasterCard на російську платіжну систему "Світ".
Його слова прозвучали після того, як США ввели санкції проти російсько-венесуельського Єврофінанс Моснарбанку. Мінфін ввів санкції проти банку за спробу обійти санкції США стосовно венесуельської PDVSA. Раніше США ввели санкції відносно уряду Венесуели і закликали союзників заморозити активи нафтогазової компанії PDVSA, яка належить державі.
Ещё на эту тему:
Палата представителей США обязала Нацразведку раскрыть доходы Путина
Конгресс США рассмотрит сразу четыре законопроекта направленными лично против президента России Владимира Путина
Кабмин РФ оценил насколько сильно новые санкции США ударили по главному проекту гражданской авиации
Нові санкції США можуть зачепити і газові проекти всередині РФ
Из-за угрозы санкций правительство РФ закрепляет за профильным банком обслуживание гособоронзаказа
Производители оружия в РФ из-за санкций теряют миллиарды
В Конгресс США внесен законопроект о сборе данных об активах Путина
Топ-менеджмент “Газпрома” не верит в санкции ЕС против российского газового экспорта
В Совете Федерации РФ заявили, что санкции в отношении России преследуют цель свержения законной власти
Конгресс США обнародовал законопроект с новыми санкциями против РФ, и призывом вернуть Крым Украине
Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії