Россия в ходе вооруженного конфликта в нейтральных водах Черного моря южнее Керченского залива защищала свой суверенитет.

При этом в правовом заключении о ситуации в связи с вооруженным захватом военных кораблями ВМС Украины и пленением их экипажей, российские "эксперты" заявляют, что украинская сторона "предприняла провокацию, злоупотребляя нормами международного права", пишет ТАСС.

"Россия, столкнувшись с нарушением границ украинскими военными кораблями, защищала свой суверенитет, установив места, где дозволительно в установленном порядке осуществлять мирный проход, морские коридоры, или схемы разделения движения", - говорится в документе, на который ссылается издание.

По мнению российских юристов, данный инцидент "является ярчайшим примером злоупотребления нормами международного права и их недобросовестной интерпретации".

Отмечается, что именно российская сторона принимает меры "по предотвращению дальнейшей эскалации конфликта по поводу условий прохода через Керченский пролив и судоходства в Азовском море".

При этом в документе сказано, что любые попытки анализа "керченского инцидента" в контексте "попыток поставить под сомнение морские границы РФ", сложившиеся в связи с аннексией Крыма Россией, являются заведомо контрпродуктивными.

Заключение подписали председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве аннексированного Крыма при президенте РФ Александр Молохов, а также специалисты международного права из МГИМО и РУДН.

Доклад, как сообщил Молохов будет представлен на 40-й сессии Совета ООН по правам человека, которая сейчас проходит в Женеве.