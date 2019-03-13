Шість підрозділів Повітряних Сил ЗСУ змінили місця дислокації
|15:21 13.03.2019
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|Украина
Кабінет Міністрів прийняв розпорядження "Про передислокацію військових частин (підрозділів) Повітряних Сил Збройних Сил України.
Про це повідомляює LB.ua з посиланням на сайт Міністерства оборони України.
"Урядом зроблено черговий важливий крок щодо забезпечення ефективної протиповітряної оборони України з метою підвищення обороноздатності держави — прийнято розпорядження про передислокацію військових частин (підрозділів) Повітряних Сил Збройних Сил України. Реалізація даного Розпорядження розширить бойові спроможності Повітряних Сил Збройних Сил України в загальній системі протиповітряної оборони держави", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що уряд погодився з пропозицією Міноборони щодо передислокації військової частини А1659 з військового містечка №35 (Маріуполь) у військове містечко №8 (Золотоноша, Черкаська область).
Зенітний ракетний дивізіон полку А2800 передислокується з військового містечка №6 (селище Радісне Біляївського району Одеської області) у військове містечко №13 (село Нерубайське Біляївського району Одеської області).
Військова частина А3737 з військового містечка №2 (місто Мукачево Закарпатської області) - у військове містечко №91А (село Павшино Мукачівського району Закарпатської області).
Окремий радіолокаційний взвод військової частини А3737 з військового містечка №2 (Мукачево Закарпатської області) - у військове містечко №91А (с. Павшино Мукачівського району Закарпатської області).
Окремий радіолокаційний взвод військової частини А3737 з військового містечка №2 (Мукачево Закарпатської області) - у військове містечко №21 (Старокостянтинів Хмельницької області).
Пункт наведення авіації з військового містечка №2 (Мукачево Закарпатської області) - у військове містечко №91А (с. Павшино Мукачівського району Закарпатської області).
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