Понад 140 тисяч мешканців окупованого Криму отримали біометричні закордонні паспорти.

Про це у Facebook повідомив народний депутат України Дмитро Білоцерковець, передає Укрінформ.

"Кримчани продовжують активно отримувати українські закордонні біометричні паспорти. Так, виходячи з відповіді, отриманої мною від Державної міграційної служби, на 1 лютого 2019-го було видано 140 295 закордонних паспортів", - написав нардеп.