Понад 140 тисяч кримчан вже отримали біометричні паспорти
|15:01 13.03.2019
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|Крым
Понад 140 тисяч мешканців окупованого Криму отримали біометричні закордонні паспорти.
Про це у Facebook повідомив народний депутат України Дмитро Білоцерковець, передає Укрінформ.
"Кримчани продовжують активно отримувати українські закордонні біометричні паспорти. Так, виходячи з відповіді, отриманої мною від Державної міграційної служби, на 1 лютого 2019-го було видано 140 295 закордонних паспортів", - написав нардеп.
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