Россияне массово продают жилье на курортах по низким ценам, а болгары скупают
|14:41 13.03.2019
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|Болгария
В Болгарии замечена тенденция — россияне массово продают жильё на черноморских и зимних курортах, а болгары скупают его по бросовым ценам.
Как полагает болгарская газета «Труд», такое творится из-за ухудшающегося экономического состояния России, пишут Новости Болгарии.
Российские же эксперты утверждают, что сейчас выгодно продать жилье в Болгарии даже дешево и купить еще дешевле в пересчете на евро недвижимость в России - таких супер низких цен на жилую недвижимость давно не было.
Так или иначе, а среди покупателей на Черноморье болгар уже более 60%, а на зимних курортах — около 70%. Кроме болгар на рынке недвижимости активизировались поляки и граждане Израиля, которые гребут все стоимостью до 25 тысяч евро.
«Нынешняя тенденция породила небывало низкие цена — около 300 евро за квадратный метр в Банско и 400 евро у моря. В то же время, мы видим возросшую покупательную способность болгар, порождённую ростом доходов и дешёвыми ипотечными кредитами»,- комментируют ситуацию риелторы.
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