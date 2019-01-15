Порт «Южний» уперше прийме танкер з дизпаливом з Індії

14:21 13.03.2019 0 комментариев Украина

Компанія Skywalk Trading спільно з трейдером BB Energy організували постачання до України 36 тис. тонн дизпалива виробництва компанії Nayara Energy (Індія). 

Прибуття танкера в Україну очікується в ці вихідні, повідомляють Порти України з посиланням на enkorr.

Це перше для українського ринку пряме постачання палива від індійського виробника. Всі попередні обсяги індійського дизпалива постачалися до України через термінали в Туреччині або на Кіпрі. «Ми організували постачання безпосередньо з Індії, без додаткових перевалок», ― зазначила власник Skywalk Trading Ірина Рубан. За її словами, судно стане під вивантаження в порту «Южний».

Постачання здійснюється танкером Rhino (прапор ― Сінгапур). Судно вийшло з індійського порту Вадінар (Vadinar) 27 лютого і зараз перебуває в Егейському морі. Судно Rhino стане одним з найбільших танкерів із нафтопродуктами, які останні кілька років приходили до порту «Южний».

Постачання індійського дизпалива в Україну почалися в 2016 році. За підсумками 2018 року вони склали близько 60 тис. тонн.



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