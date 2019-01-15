Порт «Южний» уперше прийме танкер з дизпаливом з Індії
|14:21 13.03.2019
|0 комментариев
|Украина
Компанія Skywalk Trading спільно з трейдером BB Energy організували постачання до України 36 тис. тонн дизпалива виробництва компанії Nayara Energy (Індія).
Прибуття танкера в Україну очікується в ці вихідні, повідомляють Порти України з посиланням на enkorr.
Це перше для українського ринку пряме постачання палива від індійського виробника. Всі попередні обсяги індійського дизпалива постачалися до України через термінали в Туреччині або на Кіпрі. «Ми організували постачання безпосередньо з Індії, без додаткових перевалок», ― зазначила власник Skywalk Trading Ірина Рубан. За її словами, судно стане під вивантаження в порту «Южний».
Постачання здійснюється танкером Rhino (прапор ― Сінгапур). Судно вийшло з індійського порту Вадінар (Vadinar) 27 лютого і зараз перебуває в Егейському морі. Судно Rhino стане одним з найбільших танкерів із нафтопродуктами, які останні кілька років приходили до порту «Южний».
Постачання індійського дизпалива в Україну почалися в 2016 році. За підсумками 2018 року вони склали близько 60 тис. тонн.
Ещё на эту тему:
«ТІС-Контейнерний термінал» оновив місячний рекорд вантажоперевалки
Risoil інвестує в розвиток терміналу в Чорноморську $70 млн
В январе Бердянский порт увеличил перевалку зерна на 70%
В январе Мариупольский порт сократил грузооборот на 26,6%
Порт Черноморска принял все 30 локомотивов, построенных американской компанией для «Укрзалізниці»
Судооборот морских портов Украины в 2018 году снизился на 3,1% - до 11,65 тыс. судов
Грузооборот Измаильского порта (Украина) в 2018 году снизился на 10,2% - до 4,46 млн тонн
Грузооборот Одесского морпорта (Украина) в 2018 году снизился на 10,1% - до 21,7 млн тонн
В 2018 году морпорты увеличили грузооборот на 2%