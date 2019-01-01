Администрация морских портов Украины и ООО «Дельта Вилмар СНГ» подписали изменения к меморандуму и определили приоритетные мероприятия по реализации очередного проекта государственно-частного партнерства в порту Южный.

Как сообщила пресс-службам АМПУ, согласно этому документу, частные инвесторы построят новый причал № 37, завод по переработке сои, складские и перегрузочные мощности для перевалки наливных и сыпучих аграрных грузов, пишет Думская.

Государственное предприятие, в свою очередь, проведет дноуглубительные работы для создания операционной акватории и подходного канала к новому причалу.

«Это уже четвертый проект государственно-частного партнерства в порту Южный. Мы уже имеем хороший опыт сотрудничества с частными инвесторами в таком формате. В прошлом году АМПУ закончило дноуглубительные работы около нового причала компании MV Cargo в порту Южный. В этом году инвесторы планируют ввести в эксплуатацию и сам терминал. Новый проект с «Дельта Вилмар СНГ» позволит создать в порту 200 новых рабочих мест, и увеличить мощности по переработке сельскохозяйственной продукции на 600 тыс. тонн в год», — отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Следующим шагом реализации проекта станет заключение соглашения между АМПУ и «Дельта Вилмар СНГ», в котором будут зафиксированы обязательства каждой стороны, а также сроки завершения работ по каждому из этапов. Планируется, что общий объем перевалки с учетом всех причалов морского порта «Южный», где будет работать ООО «Дельта Вилмар СНГ» должен составить не менее 1,2 млн тонн/год.

АМПУ намерена рассмотреть возможность реализации проекта создания новой операционной акватории с глубиной 15 метров в пределах акватории Аджалыкского лимана морского порта «Южный», необходимой для полноценной эксплуатации будущего причала № 37, который планирует построить ООО «Дельта Вилмар СНГ».

Со своей стороны, генеральный директор компании-инвестора Евгений Садовой отметил, что важной особенностью проектов «Дельта Вилмар СНГ» в порту Южный является развитие мощностей по переработке аграрного сырья в Украине и производства продукции с большей добавленной стоимостью в пределах страны.

Новый завод по переработке сои будет иметь мощность до 2 тыс. тонн в сутки, терминал для накопления и одновременного хранения зерновых и шрота — 40 тыс. тонн.

«Создание мощностей по переработке сельхозсырья в Украине будет иметь позитивное влияние на ВВП страны. Ожидаемый экономический эффект составляет свыше 500 млн грн в год»,— добавил Евгений Садовой.