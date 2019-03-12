Грузия завершила переговоры с "Газпромом" по транзиту газа в Армению

13:41 13.03.2019 0 комментариев Грузия

Переговоры об условиях транзита российского газа в Армению через территорию Грузии завершены. 

Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на пресс-конференции во вторник, 13 марта, передает Sputnik Грузия.

Детали переговоров будут обнародованы после завершения заседания правительства Грузии. Министерство экономики сделает официальное заявление.

Согласно подписанному в январе 2017 года между правительством Грузии и представителями "Газпром-экспорт" двухлетнему контракту, в первый год оплата за транзит частично осуществлялась сырьем, однако затем, согласно международным стандартам, стороны перешли на денежные расчеты. Ранее за транзит через ее территорию в Армению, Тбилиси от "Газпрома" получал 10% или 200 миллионов кубических метров газа.

Переговоры по новому договору о транзите газа в Армению "Газпром" и официальный Тбилиси вели несколько лет. Грузия до последнего тянула с переходом на монетизацию за транзит голубого топлива в Армению. Срок этого контракта истек 31 декабря 2018 года.

"Переговоры фактически завершены. Хочу напомнить, какими принципами руководствовалось министерство экономики на переговорах: первый - это, безусловно, наша энергонезависимость, а второй принцип - улучшить наши позиции в этом контракте... Переговоры завершились с полным учетом этих принципов", — сказал Бахтадзе.

По его словам, детали станут известны после завершения заседания правительства, когда министерство экономики сделает заявление.

Российский газ Грузия не покупает с 2017 года. Природным газом страну обеспечивает Азербайджан, однако он не в состоянии покрыть дефицит природного газа в Грузии до тех пор, пока не будет задействован проект месторождения "Шах-Дениз-2". Азербайджан и сам испытывает проблемы с голубым топливом.

В 2018 году в Армению через Грузию было транспортировано 1,93 миллиарда кубометров газа. В 2017 объем транзита газа составил около 2 миллиардов кубометров.

Контракт между Россией и Арменией предполагает поставку газа до 2,5 миллиарда кубометров ежегодно.



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