Адвокат Сергій Бадамшин відвідав у СІЗО "Лефортово" військовополоненого українського моряка Василя Сороку.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішні новини про відвідування в СІЗО Лефортово і стан Василя Сороки будуть гранично короткі.

На сьогодні операцію на руці не проведено. Стан руки без поліпшень. Настрій у Василя традиційно позитивний. Попри проблеми з пораненою рукою намагається підтримувати себе у формі. Чекаємо на операцію", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.