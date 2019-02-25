У Лондоні відбувся перший публічний показ фільму "Заручники Путіна" про кримських політв'язнів
|13:01 13.03.2019
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|Крым
У Лондонському кінотеатрі Vue Cinema відбувся перший публічний показ фільму "Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля" про більш ніж 70 українських громадян, які незаконно утримуються Росією з політичних мотивів.
Після показу відбулося обговорення, де глядачі могли поставити запитання кінорежисеру і продюсеру фільму, а також правозахисниці Марії Томак і адвокату Миколі Полозову, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Фільм розповідає про "феномен заручників Кремля на прикладі історій трьох політв'язнів - Бекіра Дегерменджі, Павла Гриба, Євгена Панова".
Також у фільмі згадують про Геннадія Афанасьєва та Ахтема Чийгоза, які були засуджені російським судом, але згодом звільнені.
Фільм створено польськими кінорежисерами і журналістами Божедаров Паяком та Петром Малиновським за підтримки британського посольства в Україні. Продюсер - Аля Шандра.
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