У Лондоні відбувся перший публічний показ фільму "Заручники Путіна" про кримських політв'язнів

13:01 13.03.2019 0 комментариев Крым

У Лондонському кінотеатрі Vue Cinema відбувся перший публічний показ фільму "Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля" про більш ніж 70 українських громадян, які незаконно утримуються Росією з політичних мотивів.

Після показу відбулося обговорення, де глядачі могли поставити запитання кінорежисеру і продюсеру фільму, а також правозахисниці Марії Томак і адвокату Миколі Полозову, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Фільм розповідає про "феномен заручників Кремля на прикладі історій трьох політв'язнів - Бекіра Дегерменджі, Павла Гриба, Євгена Панова".

Також у фільмі згадують про Геннадія Афанасьєва та Ахтема Чийгоза, які були засуджені російським судом, але згодом звільнені.

Фільм створено польськими кінорежисерами і журналістами Божедаров Паяком та Петром Малиновським за підтримки британського посольства в Україні. Продюсер - Аля Шандра.



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