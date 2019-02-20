Т.н. "министр" промышленной политики аннексированного полуострова Андрей Васюта заявил о намерении оккупационного режима Крыма до 2024 года направить 47,5 млн рублей на продвижение химической и машиностроительной продукции на внешних рынках.

Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на ТАСС.

"На реализацию комплекса мероприятий по выполнению регионального проекта «Промышленный экспорт» до конца 2024 года в рамках реаксилизации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено средств на общую сумму в размере 47,5 млн рублей. Источником финансового обеспечения комплекса мероприятий регионального проекта «Промышленный экспорт» является бюджет <оккупированного> Крыма", - сказал Васюта.

По словам т.н. "министра" промышленной политики оккупированного Крыма, проект предусматривает участие крымских предприятий в выставках и бизнес-миссиях в 2019-2024 годах. Также средства будут направлены на возмещение затрат по сертификации и ресертификации предприятий региона.

Проект «Промышленный экспорт» - часть национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.

Известно, что в оккупированном Крыму находятся такие крупные химические предприятия, как Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции» («Крымский Титан»), ПАО «Крымский содовый завод» и АО «Бром». Также на полуострове работают судостроительные заводы «Залив» в Керчи и «Море» в Феодосии, электромашиностроительный завод «Фирма Сэлма» и некоторые другие предприятия машиностроения. Причем данные предприятия находятся под действием международных санкций.

Напомним, оккупационные власти столкнулись с проблемой маркировки крымской продукции, идущей на экспорт. Так, при поставках продукции иностранным партнерам, в том числе, в страны-члены Евразийского экономического союза остро стоит проблема таможенного оформления грузов. Основным препятствием также является то, что в таможенной системе большинства иностранных государств «Республика Крым – не субъект Российской Федерации».