Чийгоз: Ізоляція Путіна сприятиме звільненню політв’язнів

12:21 13.03.2019 0 комментариев Крым

Ізоляція російського президента з боку світових лідерів у 2017 році змусила Володимира Путіна піти на поступки та звільнити політичних в’язнів, це може спрацювати й нині, якщо не відбуватиметься послаблення його ізоляції.

Про це в коментарі Укрінформу після дискусії, присвяченої 5-й річниці окупації Криму, а також відкриття виставки «В’язні Кремля. Невидимі жертви неоголошеної війни» у посольстві України в Анкарі, сказав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

«Якщо згадати 2017 рік - моє звільнення, то в той час Путін був нерукопожатним. Його ізольованість провідними главами держав не залишала йому шансу і він змушений був погодитися на вимоги президента Туреччини Реджепа Ердогана, але ж ця вимога виходила від президента Порошенка, виходила від України», - сказав Чийгоз.

За його словами, нині з боку України надходять ті самі вимоги, але російський президент не настільки ізольований. Чийгоз вважає, що саме відсутність послаблення ізоляції Путіна на світовій арені може знову сприяти звільненню бранців Кремля.

«31 березня ми, як народ України, як держава, маємо дати відповідь на цей виклик. Не можемо, не маємо права не лише зробити жодного кроку назад, навіть зупинки у своїй успішності. Примусимо Путіна повернути наших хлопців», - сказав Чийгоз.

У своїй промові перед учасниками зустрічі в Анкарі, присвячені 5-й річниці окупації Криму, він наголосив на тому, що нині Крим став «півостровом страху», де продовжуються репресії, порушення прав людини, куди навмисно переселяють населення з інших регіонів Росії, створюють умови для виселення корінних народів, утиски їх прав та свобод, перетворюють півострів на військову базу.



Ещё на эту тему:

13:01 13.03.2019
У Лондоні відбувся перший публічний показ фільму "Заручники Путіна" про кримських політв'язнів
21:01 12.03.2019
Глава МЗС Австрії закликає РФ звільнити Сенцова та Балуха, також вимагає звільнення військовополонених моряків
08:01 12.03.2019
Сразу нескольким украинским узникам Кремля необходима срочная медицинская помощь
13:01 11.03.2019
Генконсульство України у Ростові наразі опікується 21 українським політв’язнем
18:21 06.03.2019
Чийгоз: Балуха доправляють в одну з "червоних" колоній Тверської області
13:41 06.03.2019
Архієпископа Климента не пускають до “українського диверсанта” Дудки у Криму
09:31 05.03.2019
Родные Балуха обеспокоены его исчезновением
09:01 05.03.2019
Вирок у справі Гриба можуть оголосити вже наступного тижня
13:01 04.03.2019
Денісова сподівається, що зустрічі Климента з Павлом Грибом тепер ніщо не завадить
18:01 01.03.2019
Адвокат поспілкувалася із Сенцовим у колонії
12:21 01.03.2019
Денісова в ООН: Випадки жорстокого поводження спостерігаються щодо 69 українських політв'язнів і 24 військовополонених у РФ і окупованому Криму
08:21 01.03.2019
Українського активіста Балуха етапують у колонію, де застосовують насильство до в'язнів
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
13:41 12.03.2019
"Газпромбанк" может расширить инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
14:41 13.03.2019
Россияне массово продают жилье на курортах по низким ценам, а болгары скупают
09:41 13.03.2019
У Болгарії заявили про скасування "Газпромом" транзиту через Україну до Туреччини
13:21 12.03.2019
Спустя 3 года Болгария обвинила Россию в кибер-вмешательстве в выборы 2015 года
15:41 05.03.2019
Болгарія гарантує Росії роль в будівництві атомної електростанції
Все новости страны
Греция Греция
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
Все новости страны
Грузия Грузия
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
16:21 13.03.2019
Граждане Грузии попытались продать радиоактивный уран на $2,8 млн
13:41 13.03.2019
Грузия завершила переговоры с "Газпромом" по транзиту газа в Армению
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
15:21 07.03.2019
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
19:01 06.03.2019
До парламенту Гагаузії внесли законопроект про самовизначення в разі розпаду Молдови
Все новости страны
Россия Россия
19:01 13.03.2019
Літаки Путіна над столицями ЄС: Захід зробив небезпечне попередження
18:01 13.03.2019
Європарламент визнав Росію головним джерелом дезінформації в Європі
16:01 13.03.2019
Mastercard і Visa перестали обслуговувати клієнтів російського банку
10:11 13.03.2019
Російські цивільні судна займаються розвіддіяльністю - Департамент зовнішньої розвідки Естонії
Все новости страны
Румыния Румыния
12:01 13.03.2019
Генерал США заявив про ризики окупації Росією Румунії тапочаток війни з Китаєм
20:21 12.03.2019
У Єврокомісії розкритикували Румунію через непроведення судової реформи
13:21 05.03.2019
В Румынию пітались ввезти 84 кг героина
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
Все новости страны
Турция Турция
10:41 13.03.2019
Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ
18:01 12.03.2019
Обнародованы детали разработки турецкого вооруженного беспилотного летательного аппарата "Акинчи"
16:41 11.03.2019
Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
16:01 11.03.2019
Економіка Туреччини наприкінці 2018 року впала у рецесію
Все новости страны
Украина Украина
21:01 13.03.2019
НАТО: Росія використовує Крим для перекидання сил на Близький Схід
20:41 13.03.2019
Оккупанты обещают что экипаж сейнера "Норд" выйдет на промысел в сентябре на новом судне
20:01 13.03.2019
Україна долучилася до списку країн, які тимчасово припиняють польоти літаків Boeing 737 Max після авіакатастрофи в Ефіопії
19:41 13.03.2019
После двухмесячной стоянки БПК Северного флота РФ вышел из аннексированного Севастополя в дальний поход
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс