Ізоляція російського президента з боку світових лідерів у 2017 році змусила Володимира Путіна піти на поступки та звільнити політичних в’язнів, це може спрацювати й нині, якщо не відбуватиметься послаблення його ізоляції.

Про це в коментарі Укрінформу після дискусії, присвяченої 5-й річниці окупації Криму, а також відкриття виставки «В’язні Кремля. Невидимі жертви неоголошеної війни» у посольстві України в Анкарі, сказав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

«Якщо згадати 2017 рік - моє звільнення, то в той час Путін був нерукопожатним. Його ізольованість провідними главами держав не залишала йому шансу і він змушений був погодитися на вимоги президента Туреччини Реджепа Ердогана, але ж ця вимога виходила від президента Порошенка, виходила від України», - сказав Чийгоз.

За його словами, нині з боку України надходять ті самі вимоги, але російський президент не настільки ізольований. Чийгоз вважає, що саме відсутність послаблення ізоляції Путіна на світовій арені може знову сприяти звільненню бранців Кремля.

«31 березня ми, як народ України, як держава, маємо дати відповідь на цей виклик. Не можемо, не маємо права не лише зробити жодного кроку назад, навіть зупинки у своїй успішності. Примусимо Путіна повернути наших хлопців», - сказав Чийгоз.

У своїй промові перед учасниками зустрічі в Анкарі, присвячені 5-й річниці окупації Криму, він наголосив на тому, що нині Крим став «півостровом страху», де продовжуються репресії, порушення прав людини, куди навмисно переселяють населення з інших регіонів Росії, створюють умови для виселення корінних народів, утиски їх прав та свобод, перетворюють півострів на військову базу.