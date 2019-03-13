Генерал США заявив про ризики окупації Росією Румунії тапочаток війни з Китаєм

12:01 13.03.2019 0 комментариев Румыния

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що протягом найближчих десяти років може початися війна з Китаєм.

Про це він заявив 12 березня у Празі на конференції з питань безпеки, присвяченій до 20-річчя вступу Чехії, Угорщини і Польщі до НАТО, пише Українська правда з посиланням на Česke Noviny.

"Я сподіваюся, що я помиляюся, але існує така траєкторія, і коли я прислухаюся до того, що робить Китай, коли прислухаюся до того, що кажуть китайські комуністичні лідери, то знаю, що тут справді може бути конфлікт", – цитує військового "Європейська правда"..

За словами Ходжеса, США "потребує союзників з Європи, Канади та Австралії, а НАТО слід продемонструвати свою силу Росії".

Він також закликав Німеччину виділити на оборону більше коштів, адже країна є дуже важливою ланкою для Альянсу. Генерал-лейтенант США підкреслив, що тероризм ставить під загрозу життя багатьох людей, але союзники повинні також вирішувати потенційні загрози з боку Росії та Китаю.

Ходжес сказав, що НАТО повинно збільшити свої можливості в Чорноморському регіоні. 

"Це область, де Росія здійснює найбільшу і найсильнішу агресію. Якщо Захід не зробить нічого з анексією Криму, цілком можливо, що Одеса буде наступним містом, яке буде окупованим, і врешті, можливо, також Румунія", – вважає генерал-лейтенант.



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