Державний секретар Майк Помпео під час виступу на конференції CERAWeek в Х'юстоні звинуватив Російську Федерацію у тиску на Україну з допомогою енергетики.

За словами глави Держдепу США, РФ вторглася на українську територію для отримання доступу до нафтогазових ресурсів, повідомляє ZN,UA.

"Росія використовує газопроводи, щоб чинити тиск, політичний тиск на Україну", - заявив Помпео, зазначивши, що РФ вторглася в Україну, щоб отримати доступ до нафтогазових ресурсів.

Помпео додав, що тим самим Росія позбавила Українську державу можливості самостійно використовувати такі ресурси та інфраструктуру для постачання енергією будинків своїх громадян.

Як повідомлялося раніше, США готуються ввести санкції проти компаній ЄС, які разом з російським "Газпромом" фінансують будівництво трубопроводу "Північний потік-2".

Проект російського "Газпрому" перебуває в центрі міжнародної уваги відтоді, як п'ять років тому Росія анексувала український Крим. Німеччина намагається посилити підтримку проекту щодо будівництва газопроводу.

Адміністрація Трампа неодноразово критикувала угоду між Німеччиною і Росією про будівництво газопроводу "Північний потік-2". У Вашингтоні підкреслювали, що Берлін добровільно ставить себе в залежність від російського газу.